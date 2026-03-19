Dünya
AA 19.03.2026 00:34

İşgalci İsrail Lübnan'ın doğusundaki Şaat beldesinde bir binaya düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e bağlı Şaat beldesinde bir binayı bombalaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Baalbek'e bağlı Şaat beldesinde İsrail ordusunun bir binayı bombaladığı aktarıldı.

İsrail'in hedef aldığı binada 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Sıradaki Haber
İran Meclis Başkanı Kalibaf: İran uyuyordu, siz onu uyandırdınız ve bir fırtına kopacak
SON HABERLER
01:06
İran'ın misillemesinin ardından Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu
01:02
HSK Kararnamesiyle 12 hakim ve savcının görev yeri değişti
00:55
Cevdet Yılmaz: Afganistan ve Pakistan'ın bayramda ateşkes ilan etmesinden memnuniyet duyuyoruz
00:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İran'a yönelik saldırıları açık şekilde reddediyoruz
00:44
Mescid-i Aksa İmamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Aksa'yı kapatmasına karşı sergilediği duruşu övdü
00:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çanakkale'deki çocuk evleri sitesi için protokol imzaladı
İstanbul'da ramazanın son teravih namazı eda edildi
İstanbul'da ramazanın son teravih namazı eda edildi
