Meksika’nın Aguascalientes şehrinde akaryakıt yüklü bir tanker, hemzemin geçitten geçtiği sırada bir trenle çarpıştı.

Kaza sonucu tankerde patlama meydana gelirken alevler etrafa yayıldı.

Yangının çevreye yayılması sonucu bölgede bulunan 120 ev ile 50 araç zarar gördü.

Olay nedeniyle bölgede yaşayan bin 500 kişi evlerinden tahliye edilirken 3 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Aguascalientes şehri Belediye Başkanı Leonardo Montanez olayda can kaybı yaşanmadığını ifade etti. Ayrıca çevredeki gönüllülerin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü.

Görgü tanıkları tanker sürücüsünün trenin geldiğini gördüğü halde geçitten geçmeye çalıştığını ifade etti.

Aguascalientes Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken tanker sürücüsünün gözaltına alındığı duyuruldu.

Meydana gelen olay Meksika’da son 3 günde yaşanan üçüncü tren kazası oldu. Son olarak 19 Ekim Çarşamba günü bir trenin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.