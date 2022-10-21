ABD'nin Abuja Büyükelçiliğindeki Kamu İşleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, sellerin özellikle kuzey bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden milyonlarca insanın durumunu daha da kötüleştirdiği belirtildi.

Bu bölgede kötüleşen küresel gıda krizinin ortasında 4 milyondan fazla insanın akut gıda güvensizliği yaşamaya devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, USAID'ın selzedelere yardım için 1 milyon dolar sağlayacağı aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB), daha önce Nijerya'nın 5 eyaletindeki selin etkisini azaltmak için acil durum hazırlığı olarak 70 bin avro destek sağlamıştı.

Ülkede mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 603 kişi hayatını kaybetti, 1,3 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.