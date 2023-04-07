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Dünya
İHA 07.04.2023 12:04

Meksika’da toptancı pazarında yangın

Meksika’nın başkenti Mexico City’deki bir toptancı pazarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere yaklaşık 200 itfaiyecinin müdahalesi sürüyor.

Meksika’da toptancı pazarında yangın
[Fotograf: İHA]

Meksika’nın başkenti Mexico City’deki Central de Abasto toptancı pazarının ahşap palet, karton kutu ve kasaların depolandığı bölümünde yerel saatle 19.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yükselen alev ve yoğun duman gökyüzünü sardı.

Yaklaşık 200 itfaiyecinin alevlere müdahalesi sürerken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Pazarın dünyanın en büyük toptan satış pazarı olduğu iddia edilirken, Meksika'nın gıda üretiminin yüzde 30'unun söz konusu pazarda satışa sunulduğu belirtiliyor.

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