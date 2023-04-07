Kanada'da iki bakan, Başbakan Trudeau'yu özür dilemeye davet etti

Kanada basınındaki habere göre, Yerli Hizmetleri Bakanı Hajdu, "Bu talebi başbakanın önüne getireceğiz. Bunun düşünebileceği bir şey olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Kraliyet Yerli İlişkileri Bakanı Miller da Kanada hükümetinin davada ödemeyi kabul ettiği tazminatın mahkemenin onayından geçmesinin ardından Trudeau'dan konuya dair özür beklediğini kaydetti.

Miller, sürecin kısa sürede sonuçlanmasını umduğunu vurgulayarak, "Bu işin bu şekilde halledilmesi, bu tür meselelerin ele alınması açısından bir milattır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Kanada hükümetinin First Nations yerli ailelerinin çocuklarıyla ilgili 2007'den bu yana devam eden davada başlangıçta 20 milyar Kanada doları (yaklaşık 15 milyar ABD doları) tazminat ödemek için anlaşmasına karşın tazminat miktarının 23,4 milyar Kanada dolarına (yaklaşık 17,4 milyar ABD doları) çıkarıldığı açıklandı.

Söz konusu uzlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması durumunda kişi başı yaklaşık 40 bin Kanada doları ödeme yapılacağı ifade ediliyor.

First Nations yerlileri, Kanada genelindeki Metis ve İnuit yerlileriyle "en büyük yerli topluluklardan biri" olarak biliniyor.

Hukuk süreci 15 yıl sürdü

Kanada genelindeki yatılı kilise okullarının bahçelerinde son bir yılda bulunan ve resmi kayıtlarda olmayan isimsiz çocuk mezarları ile ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline gelen yerli çocuklar konusundaki hukuk mücadelesi 2007'de başladı.

First Nations Çocuk ve Aile Bakımı Derneğinin 2007'de Kanada İnsan Hakları Mahkemesinde (CHRT), çocuk refahı sisteminin kusurlu olduğu ve yerli çocuklarına karşı ayrımcılık uygulandığı iddiasıyla federal hükümete karşı açtığı davada mahkeme, 2016'da karar verdi.

CHRT, 2016'da federal hükümetin çocuk refahı sistemlerinde yerli çocukları yetersiz finanse ederek ayrımcılık yaptığına hükmetti.

Mahkeme, 2019'da federal hükümete 1 Ocak 2006'dan itibaren yerli çocuk refahı sisteminin parçası olan her çocuğa birincil vasisi ile 40 bin dolara kadar tazminat ödemesine karar verdi.

Hükümet ve yerli gruplar, federal hükümetin tazminat kararını temyize götürmesinin ardından Kasım 2021'den bu yana müzakereler yürütüyor.