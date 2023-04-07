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Dünya
AA 07.04.2023 11:28

Filipinler'de "kutsal cuma ayininde" 12 kişi kendilerini çarmıha gerecek

Filipinler'in Pampanga eyaletinde Katolik Kilisesi'ne bağlı ekole mensup üyeler tarafından düzenlenecek "kutsal cuma ayininde" 12 kişi kendilerini çarmıha gerecek.

Filipinler'de "kutsal cuma ayininde" 12 kişi kendilerini çarmıha gerecek
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Başkent Manila'nın kuzey bölgesindeki San Pedro Cutued kasabasında Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıl ara verilen geleneksel ayine bu yıl 12 kişinin kendilerini çarmıha germesiyle yeniden devam edilecek.

Ayinde çarmıha germe ritüeli dışında, tövbe etmek isteyen Hristiyan ziyaretçiler, yalın ayak ve yarı çıplak şekilde kasaba merkezinden ayin mahalline yürüyüp sırtlarına bambu çubuklarıyla vurarak "günah çıkarıyor."

"Bu ritüeller terk edilmeli"

Filipinler'deki Katolik Kilisesi liderleri, yaptıkları açıklamada, Filipinler'deki Katoliklere özgü ritüellerin vücuda zarar verdiği için terk edilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, bu ritüeller yerine "kan bağışı" gibi hayır işlerine yoğunlaşılması tavsiyesinde bulunuldu.

Ülkedeki ünlü bir Katolik papaz olan Rober Reyes, kilisenin, Filipinli Hristiyanların eğitiminde "sınıfta kaldığını" kaydederek, "Bu kanlı ritüeller, Filipinlilerin kendi yöntemleriyle dinlerini öğrenmeye terk edildiğinin göstergesidir. Folk Katoliklik yerel bölgelerde kalıcı bir hale geldi" ifadelerini kullandı.

San Pedro Cutud kasabası, yıllardır süregelen çarmıha germe ve "kutsal cuma ayinleri" nedeniyle bölgedeki beş yüzü aşkın kasaba arasında isminden sıkça söz ettirmeyi başardı.

"Kutsal cuma ayini"ne bu yıl yerli ve yabancı 30 bini aşkın kişinin katılması bekleniyor.

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