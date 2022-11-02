Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde yer alan Nuevo Laredo şehrinde Kuzeydoğu Karteli (CDN) üyelerinin askerlere ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Ordu ile kartel arasında yaşanan kovalamaca ve çatışma sırasında 7 kartel üyesi etkisiz hale getirilirken, 1 sivilin hayatını kaybettiği ve 1 çocuğun ise yaralandığı aktarıldı.

Çatışma sonucu kartel üyeleri tarafından kullanılan 2 adet el yapımı zırhla güçlendirilmiş plakasız araç ve çok sayıda silah ele geçirilirken, öldürülen saldırganların CDN yazılı şapka ve yelek giydikleri tespit edildi.

Çatışma sırasında hayatını kaybeden kişinin 66 yaşındaki bir bölge sakini olduğu, yarım saat kadar siper aldığı, ancak çatışmanın bittiğini düşünerek evine doğru kaçarken vurulduğu duyuruldu.

Yaralanan 3 yaşındaki çocuğun ise ailesi ile alışveriş yaptığı sırada bacağına kurşun isabet ettiği aktarıldı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Meksika Milli Savunma Bakanlığı (SEDENA) suç örgütleri ile mücadele etmek amacıyla bölgeye takviye olarak 550 askeri personelin sevk edildiğini açıkladı.