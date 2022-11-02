Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamada, düzenlemelerin iki ülkedeki işletmelerin ve finans kurumlarının karşılıklı para transferlerinde yuan kullanmasına olanak sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, para transferlerinin yuan ile yapılmasının ikili ticareti ve yatırımları kolaylaştıracağı kaydedildi.

İki ülke merkez bankaları arasındaki anlaşma, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Pekin'e yaptığı ziyarette imzalandı.

Nisanda göreve gelen Şerif, Çin'e yaptığı ilk ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang ile görüştü. Görüşmelerde taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilerek sürdürülmesi mesajını verdi.

Pekin yönetimi, Pakistan ile ilişkisini "her koşulda üst düzey stratejik iş birliği" olarak tanımlıyor. İki ülke, Kuşak ve Yol Girişimi'nin parçasını oluşturan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında ortak ulaştırma ve altyapı projeleri yürütüyor.