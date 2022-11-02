Cezayir resmi haber ajansı APS’ye göre, Merkez Bankası, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 31. Arap Birliği Zirvesi münasebetiyle 2 bin dinarlık hatıra banknot bastı.

Haberde banknotlarda ilk defa İngilizce ifadelerin de yer aldığına dikkat çekilerek, banknotların bugün itibariyle piyasaya sürüleceği ifade edildi.

Banknotların ön yüzünde, Cezayir’in kurtuluş ve bağımsızlığını temsil eden Şehit Makamı anıtı ile Cezayir’in kurucu lideri Emir Abdulkadir’in portresi, Arap Birliği amblemi ve Arap Dünyası Haritasının yer aldığı belirtilerek, arka yüzünde ise Cezayir Ulu Camii’nin minaresi, Cezayir haritası ve Cezayir sahrasından çeşitli şekillerin bulunduğu kaydedildi.

Banknotlar Fransa’da tartışmaya yol açtı

Cezayir basınına göre, ülkede piyasaya sürülen söz konusu banknotlar İngilizce nedeniyle Fransa’da tartışmalara neden oldu.

Fransa’daki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (La France insoumise) lideri Jean-Luc Melenchon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu banknotla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Elisabeth Borne’yi eleştirdi.

Melenchon, 2 bin dinarlık Cezayir banknotunun bir fotoğrafını koyduğu paylaşımında, “Bu bir Cezayir banknotu. Ortak dil (Fransızca) artık yok. Macron ve Borne her şeyde başarısız” ifadelerini kullandı.

Cezayir'de 15 milyon kişi Fransızca konuşuyor

Cezayir’in üye olmayı reddettiği Uluslararası Frankofoni Örgütü'nün 2022 raporuna göre, 45 milyon nüfuslu Cezayir’de yaklaşık 15 milyon kişi Fransızca konuşuyor.

Cezayir’deki siyasi parti ve dernekler son yıllarda, küresel çapta bilim çevrelerinde en çok konuşulan dil olduğu gerekçesiyle İngilizcenin eğitimin sisteminin ilk aşamasına konulması yönünde taleplerini artırmaya başlamıştı.

Arapçanın birinci, Berbericenin (Amaziğ Dili) ikinci resmi dil olduğu Cezayir’de Fransızca da halk tarafından geniş şekilde kullanılıyor.

Cezayir'in ev sahipliğinde dün başlayan liderler düzeyindeki 31. Arap Birliği Zirvesi, bugün sona erecek.