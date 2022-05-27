Mahkeme kararında, Kübalı doktorların Meksika'da faaliyet gösterecek yeterli donanıma ve eğitime sahip olup olmadığının bilinmediği kaydedildi.

Meksika hükümetinin Kübalı doktorları işe alma planının, "modern kölelik şartlarını ve hatta insan ticaretini desteklediği" gerekçesiyle "yasa dışı" olduğu ifade edilen kararda, söz konusu plana ihtiyati tedbir konulduğu duyuruldu.

Lopez Obrador, 9 Mayıs'ta, ülkedeki doktor açığını kapatmak için Küba hükümeti ile alanında uzmanlaşmış 500 doktorun Meksika'da işe alınmasına ilişkin anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Plana karşı çıkanlar, Küba hükümetinin onayıyla farklı ülkelere gönderilen doktorların düşük maaşlara çalıştırıldığını ve bu tür anlaşmalarda "aslan payını" hükümetinin kendisinin aldığını savunuyor.

Öte yandan Meksikalı doktorlar da işe alımlarda kendilerine öncelik verilmesini istiyor.

Meksika'da kardiyoloji ve anestezi gibi alanlarda uzman açığı bulunuyor. Ülke genelinde her 100 bin kişiye 107 uzman doktor düşüyor. Bu oran, 100 bin kişiye en az 230 uzman doktorun düşmesi gerektiği yönünde tavsiye edilen uluslararası standartların altında kalıyor.