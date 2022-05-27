Kanada'nın Toronto kentinde birkaç okulun kapısı, polisin halka açık bir yerde silah taşıdığı söylenen bir adamı vurup öldürmesinin ardından kilitlendi.

Yetkililer, son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde iki toplu silahlı saldırının ardından meydana gelen ölümcül olay hakkında çok az ayrıntı verdi.

Ontario Özel Soruşturma Birimi (SIU) basın açıklamasında , Toronto polisinin Perşembe günü yerel saatle 13:30 civarında Silah taşıyan bir adam ile iki polis memuru arasında etkileşim olduğunu ve polisin ateş açarak onu olay yerinde öldürdüğünü söyledi.

Saldırıya neyin yol açtığı belirsizliğini koruyor.

Yerel yetkililer olay yerinde uzun namlulu bir silah bulunduğunu söyleseler de, adamın vurulduğunda silahı ateşleyip ateşlemediği henüz bilinmiyor.

Basında çıkan bazı haberlerde, şüphelinin 20'li yaşlarının başında olduğu ve üç el silah sesi duyulduğu öne sürüldü.