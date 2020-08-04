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Meksika'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 48 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 266 artarak 48 bin 12'ye ulaştı.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 767 artışla 443 bin 813'e çıktı.
Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 295 bin 677 kişi iyileşti.
Meksika'da ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Ülkede COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Etiketler: meksika'da koronavirüsSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 09:39
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