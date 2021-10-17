Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 11:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika'da koronavirüs hastasında 2 varyant birden saptandı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Meksika'da bir hastada COVID-19'un hem Delta hem de Mu varyantı tespit edildi.
Söz konusu çift mutasyon vakası, ülkenin Hidalgo eyaletinde kayda geçti.
Meksika Epidemiyolojik Referans ve Tanı Enstitüsü tarafından yapılan farklı analizler sonucunda ortaya çıkan vaka, Hidalgo Valisi Omar Fayad tarafından da doğrulandı.
Vali Fayad sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, söz konusu vakayı “Meksika'da şu ana dek eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi.
Vali ayrıca, Hidalgo Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Meksika Ofisi’nin COVID-19 sorumlusu Jean-Marc Gabastou’nun koordineli olarak derin epidemiyolojik araştırmalar üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.
Etiketler: Meksika Koronavirüs Delta Varyantı
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