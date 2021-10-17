Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 483 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 603 bin 152’ye yükseldi, 11 bin 250 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 638 bin 726’ya çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 783 bin 940 olarak açıklandı.

Meksika’da koronavirüs

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte COVID -19 nedeniyle 313 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 203 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 284 bin 321, vaka sayısı 3 milyon 755 bin 63, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 113 bin 350 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID -19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya’da koronavirüs

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 830’a çıktı.

Son 24 saatte 1544 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam COVID-19 vaka sayısı 4 milyon 980 bin 233’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 823 bin 881’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de koronavirüs

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 663’e, 790 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 272 bin 151’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 138 bin 645’e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru'da koronavirüs

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi ve 458 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 189 bin 165'e, can kaybı sayısı 199 bin 816'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 166 bin 743'e çıktı.