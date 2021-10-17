Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da, 1 yıldan fazla bir süreden sonra ilk kez sosyal mesafe olmadan binlerce kişi namaza durdu.

Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığı da sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından o anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bariyerler kaldırılmıştı

Suudi Arabistan’da Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından koronavirüs (COVID-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırılmıştı.

Sabah namazına hazırlık olarak Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı etiketler de sökülmüştü.