Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 08:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'The Challenge' ekibi dünyaya döndü
[Fotoğraf: AA - Arşiv]
Rusya'nın uzayda çekeceği film için 5 Ekim'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği ekip, dünyaya döndü.
Soyuz MS-18 ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan ekip, sabah saatlerinde dünyaya ulaştı.
Ekip Kazakistan’daki Jezkazgan kentine indi.
Ekip 5 Ekim'de, Rusya’nın uzayda çektiği The Challenge isimli film için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.
The Challenge, sinema tarihinde profesyonel bir oyuncu tarafından uzayda çekilen ilk uzun metrajlı film olma özelliği taşıyor.
Etiketler: Rusya
Son Haberler
- 09:59
- 09:54
- 09:57
- 09:44
- 09:35
Sıradaki Haber
Çinli taykonotlar, uzay istasyonunda göreve başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz