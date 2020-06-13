Meksika’nın Tabasco eyaletine bağlı Macupana kentinde Corpus Crispi dini kutlamaları sırasında havai fişeklerin bulunduğu motosiklette patlama meydana geldi.

Yaşanan olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 çocuk da yaralandı.

Sivil Koruma Koordinatörü Noé Lpez Alejo, yaptığı açıklamada, patlamada sonrası Sergio Vargas Reyes’in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Alejo, Christopher del ngel Mateo isimli 11 yaşındaki çocuğun ise patlamada bir bacağını kaybettiğini açıklarken, çocuk hastanesinde tedavi altında olduğunu duyurdu.