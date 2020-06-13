Haber Giriş: Kaynak: İHA
Meksika'da havai fişek 1 can aldı
Meksika’da dini tören sırasında havai fişeklerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı.
Meksika’nın Tabasco eyaletine bağlı Macupana kentinde Corpus Crispi dini kutlamaları sırasında havai fişeklerin bulunduğu motosiklette patlama meydana geldi.
Yaşanan olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 çocuk da yaralandı.
Sivil Koruma Koordinatörü Noé Lpez Alejo, yaptığı açıklamada, patlamada sonrası Sergio Vargas Reyes’in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.
Alejo, Christopher del ngel Mateo isimli 11 yaşındaki çocuğun ise patlamada bir bacağını kaybettiğini açıklarken, çocuk hastanesinde tedavi altında olduğunu duyurdu.
Etiketler: meksika havai fişek dini törenSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 02:35
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