Libya'da darbeci Hafter ve milislerinin işledikleri suçlar gün yüzüne çıkıyor. Birleşmiş Milletler, Terhune başta olmak üzere Libya'da son birkaç günde 8 toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Toplu mezarlara ilişkin soruşturma çağrısı yaptı.

Terhune'de yaşanan olayları araştırmak için Libya Adalet Bakanlığı bir komisyon kurdu. Libya İçişleri Bakanlığının güvenlik tedbirlerini artırması üzerine Terhuneliler evlerine dönüyor. Terhunelilerin evlerine dönüşünü TRT Arapça görüntüledi.

TSK mayın temizleme çalışmaları yürütüyor

Kentte meydana gelen yıkımın onarılması ve belediyecilik hizmetlerinin temin edilmesi için Libya hükümetinin ilgili birimleri çalışmalara başladı.

Libya ordusunun ilerleyişi üzerine, Hafter milisleri kaçtıkları bölgelerde sivil yerleşim alanlarına mayın tuzaklamaya devam ediyor. Mayınlar, onlarca sivilin yaşamını yitirmesine yol açtı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya hükümetinin talebi üzerine, sivillerin evlerine güvenli dönmeleri için başkent Trablus'un güneyinde mayın temizleme çalışmaları yürütüyor.