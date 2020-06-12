BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, başkent Trablus'un güneyinde, Terhune ve Sirte'de 24 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Yerlerinden edilenlerin birçoğunun ülkenin doğusuna hareket ettiğini ve akrabalarında barınmaya çalıştığını belirten Dujarric, Libya'da savaşan taraflara, "sivillerin korunması ve gerginliğin azaltılması" çağrısı yaptı.

Dujarric, darbeci Halife Hafter milislerinin elinden alınan Terhune'de ortaya çıkan 8 toplu mezara ilişkin ise "hızlı, etkili ve şeffaf bir soruşturma başlatması"nı istedi.

Terhune geçen hafta geri alınmıştı

Libya ordusu, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında bir yıldan uzun süredir harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune vilayetini geçen hafta geri almıştı.

Terhune'de yasa dışı ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.