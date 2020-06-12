Libya'daki Kasr bin Gaşir’da bulunan alan, yakın bir zaman öncesine kadar Hafter milislerinin mühimmat deposuydu. Libya ordusu bölgeyi ele geçirdikten sonra, etrafa yayılan kokunun kaynağına doğru ilerledi ve bir konteynere ulaştı. Sivil halkın konteynerlere kapatılarak katledildiği ortaya çıktı.

Yetkililer, konteynerde kaç kişinin öldürüldüğüne dair ayrıntıları açıklamadı. Hafter milislerinden temizlenen Terhune’de de benzer bir manzara vardı. Etrafa yayılan koku, üzerine başlayan çalışmalar acı gerçeği gün yüzüne çıkardı.

"Ellerini, kollarını bağlayarak toprağın altına gömmüş"

TRT Haber muhabiri Elif Akkuş, konteynerlerin olduğu bölgedeki izlenimlerini şöyle anlattı:

"Arkamda gördüğünüz konteynerin içinde çok sayıda insan vardı. Kadın, erkek, çocuk. Bu insanlar kimdi? Hafter milislerine karşı gelen insanlar. Hafter milisleri onları bu konteynere kapattı ve daha sonra da ateş açarak öldürdü. Hafter milisleri, kendisine karşı gelen insanları ellerini, kollarını bağlayarak toprağın altına gömmüş. Daha da kötüsü var ki buradaki yetkililer, 'Belki şu anda sizin bastığınız yerin altında bile cesetler vardır' diyor."

Terhune'de çok sayıda insan halen yakınlarını arıyor. Arananların çoğunun benzer şekilde katledilerek Terhune çevresindeki boş alanlara gömüldüğü tahmin ediliyor.

Haber: Elif Akkuş

Kamera: Oğuz Karatoprak