Meksika’nın Oaxaca eyaletine bağlı Acatlan kentinde, 9 Haziran'da polis tarafından vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç futbolcu Alexander Gomez için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Törende, arkadaşları Gomez’e son golünü tabutu ile attırdı. Golün ardından Gomez’in tabutunun üstüne kapanarak golü kutladılar.

Gomez, polis tarafından başka bir suçlu ile karıştırılmış ve gözaltına alınmak istenmişti. Gözaltına direnen Gomez polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Otopsi raporuna göre ise polisin, Alexander Gomez’in başına nişan alarak, ateş ettiği ortaya çıktı.