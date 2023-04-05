Meksika’da göçmen merkezinde 40 kişinin öldüğü yangınla ilgili 5 kişi tutuklandı

Meksika Federal Yargı Konseyinin dün yapılan duruşmanın ardından yaptığı açıklamaya göre, mahkeme, üç Meksikalı göçmenlik görevlisi, bir özel güvenlik görevlisi ve bir Venezuelalı göçmenin, yangında ihmali ve dahli bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına hükmetti.

Tesisin içindeki güvenlik kameralarından alınan 30 saniyelik videoda, alevler odayı sardığı sırada bir kişinin kapıyı açmaya çalıştığı ancak birkaç gardiyanın dışarıda dolaştığı görülüyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sorumluların "yasalara uygun biçimde" cezalandırılacağını söylemişti.

Obrador, yangına "sınır dışı edilmek için bekletilen sığınmacıların" sebep olduğunu savunarak, "Protesto olarak sığınağın kapısına şilteler koyup ateşe verdiler ve bunun yaşanan korkunç trajediye neden olacağını düşünmediler. Sınır dışı edileceklerini öğrendikleri için bunu yaptıklarını düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Meksikalı yetkililer, yangın sırasında tesiste çoğunluğu Guatemala'dan olmak üzere Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Honduras ve Venezuela'dan gelen toplam 68 göçmenin bulunduğunu söylemişti.

Meksika, COVID-19 salgını döneminde ABD'nin baskısı sonucu göçü engellemek için kısıtlamaları artırmış ve bu nedenle sınıra yakın tesislerde tutulan sığınmacıların sayısı oldukça artmıştı.