Haber Giriş: Kaynak: AA
Meksika'da binlerce ev şiddetli yağışlarda zarar gördü
[Fotoğraf: Getty]
Meksika'da, hafta başından bu yana aşırı yağışlarda binlerce ev zarar gördü.
Meksika'nın güneydoğu kesimindeki Tabasco eyaletinde birkaç gündür etkili olan aşırı yağışlar, çok sayıda ev, yol ve köprünün zarar görmesine neden oldu.
Yetkililer, sağanak ve su baskınları nedeniyle eyalet genelinde 20 bin evin zarar gördüğünü açıkladı.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da selden etkilenen kişilere federal hükümetin yardımda bulunacağını bildirdi.
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