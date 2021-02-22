Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü
[Fotoğraf: AFP]
Meksika’nın Veracruz eyaletinin başkenti Xalapa’da askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Learjet 45 XR tipi uçağın düşme sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Yerel basında yer alan haberlerde, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Uçak Kazası Meksika
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