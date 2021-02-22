Taylandlı yetkililer, Çin üretimi Sinovac aşılarının 200 bin dozluk ilk bölümünün çarşamba günü Bangkok'un Suvarnabhumi Havaalanı'na ulaşmasını beklediklerini duyurdu.

Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul teslimata hazır haldeki aşıların Çin'den yola çıkmadan önceki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, Tayland hükümetinin Sinovac'tan sipariş ettiği 2 milyon dozun geri kalanının Nisan ayına kadar ülkeye ulaşacağını ifade etti.

Ülkedeki göçmen işçiler de öncelikli gruplar arasında

Tayland'da sağlık çalışanları ve kronik sağlık sorunları olan kişilerle bu ay sonunda başlayacak aşılama seferberliğinde ülkedeki göçmen işçiler de öncelikli gruplar arasında yer alacak.

Tayland'da toplam vakaların sayısı bugün itibariyle 25 bin 504'e ulaşırken, ülkede şimdiye dek virüs nedeniyle 83 kişi yaşamını yitirdi.



