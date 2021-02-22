Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna, Novavax'tan 15 milyon doz aşı alacak
Ukrayna, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Novavax'tan 15 milyon doz koronavirüs aşısı alacak.
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, yaptığı açıklamada, Novavax aşısı için yapılan görüşmelerin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
Toplamda 15 milyon doz aşı tedarik etmeyi beklediklerini belirten Stepanov, tedarikin temmuz ayı itibariyle başlayacağını vurguladı.
Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği 500 bin dozluk CoviShield aşısının 150 bin dozluk ilk partisi, Türk Hava Yolları uçağıyla bugün Kiev'e ulaştırılmıştı.
Ayrıca COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı kapsamında 8-16 milyon doz aşı almayı bekleyen Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac ile anlaşmıştı.
Etiketler: Ukrayna Koronavirüs Aşısı
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