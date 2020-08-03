Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 853 artışla 439 bin 46'ya çıktı.

Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 289 bin 394 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.