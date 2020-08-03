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Meksika'da 274 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 274 artarak 47 bin 746'ya ulaştı.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 853 artışla 439 bin 46'ya çıktı.
Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 289 bin 394 kişi iyileşti.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Etiketler: meksika'da koronavirüsSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 09:56
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