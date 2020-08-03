Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da hapishaneye bombalı saldırı: 29 ölü, 50 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetindeki cezaevine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Nangarhar cezaevi giriş kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.
[Fotoğraf: Reuters]
Saatler süren çatışmanın ardından 8 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, saldırılarda aralarında sivillerin bulunduğu 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin de yaralandığını kaydetti.
[Fotoğraf: Reuters]
Hogyani, saldırı sırasında cezaevindeki bazı mahkumların kaçtığını vurguladı.
Söz konusu cezaevinde 300 civarında DEAŞ mahkumu da bulunuyordu.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Etiketler: hapishane bombalı saldırı AfganistanSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 16:18
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