Meksika, ünlü YouTuber MrBeast’e tazminat davası açtı

10 Mayıs’ta yayımlanan ve 60 milyon kez izlenen videoda MrBeast, ülkenin güneydoğusunda yer alan Calakmul ve Chichén Itzá gibi antik Maya şehirlerini gezdi. 395 milyon abonesi bulunan fenomenin videosu “2.000 yıllık antik tapınakları keşfettim” başlığını taşıyor.

Videoda bir piramide girdikten sonra “Hükümetin buna izin vermesine inanamıyorum” diyen MrBeast, Meksikalıların erişimine kapalı olan alanlara girmesi nedeniyle eleştiri aldı. Kullanıcılar, bu ayrıcalığa tepki gösterdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Çarşamba günü YouTuber’a nasıl izin verildiğinin açıklanmasını talep etti.

MrBeast aynı zamanda kendi markasına ait atıştırmalıkları “Maya onaylı” diyerek tanıttı. Bu ifadeler, Ulusal Arkeoloji ve Tarih Enstitüsü’nün resmî şikayette bulunmasına neden oldu.

Yetkisiz kullanım, tazminat talebiyle sonuçlandı

Enstitü yaptığı açıklamada, “YouTuber'ların ve dünya gençliğinin yerli uygarlıklarımıza değer vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Ancak bu değerleri sömürenleri şiddetle kınıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Üretim şirketi Full Circle Media’ya verilen iznin, arkeolojik alanların ticari markaların reklamında kullanılmasını kapsamadığı belirtildi. Enstitü, söz konusu izin şartlarına uyulmadığını belirterek tazminat ve kamuoyu önünde geri adım atılmasını talep etti.

Yucatan eyaletinin başkenti Merida’da yaşayanlar da YouTuber’a sağlanan ayrıcalıklardan rahatsızlık duydu. Rehber Jose Elias Aguayo, “Kısıtlamalar herkes için geçerli olmalı: yerli turistler, yabancılar ve biz bölge halkı” dedi.