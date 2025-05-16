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Dünya
Independent 16.05.2025 06:44

Venüs’ün yüzeyinin altında hareketlilik olabilir

ABD'li bilim insanları, Venüs yüzeyinde tespit edilen gizemli yapılar nedeniyle gezegenin yüzeyinin altında jeolojik hareketlilik olabileceğini belirtti.

Venüs’ün yüzeyinin altında hareketlilik olabilir

Yeni araştırmalar, Venüs yüzeyindeki neredeyse dairesel yapılar olan “koronaların” aktif tektonik süreçlerin işareti olabileceğini ortaya koydu. Araştırmada kullanılan veriler, NASA’nın 1990’lı yıllarda gerçekleştirdiği Magellan misyonuna ait.

Dünya’daki tektonik levhalar gibi bir yapıya sahip olmayan Venüs’te, yine de yüzey altındaki erimiş materyalin kabuğa baskı yaparak yüzeyi şekillendirdiği düşünülüyor.

Koronalar, gezegenin mantosundan yükselen sıcak materyalin kabuğa baskı yapması sonucu oluşan, onlarca ila yüzlerce kilometre çapında dairesel yapılardan oluşuyor. Yüzeyde yüzlerce korona bulunduğu biliniyor.

Yeni veriler Dünya’nın erken dönemine ışık tutabilir

Araştırmanın başyazarı ve NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Gael Cascioli, “Koronalar günümüzde Dünya’da görülmüyor ancak Dünya’nın erken dönemlerinde, tektonik levhalar oluşmadan önce var olmuş olabilirler,” dedi.

Bilim insanları, Magellan verilerini detaylı modellerle karşılaştırdı. Çalışmada incelenen 75 koronadan 52’sinin altında, yüzeyi etkileyen sıcak manto materyali bulunduğu tespit edildi.

NASA’nın en erken 2031’de başlatacağı yeni VERITAS misyonuyla Venüs’ün yerçekimi ve topografik yapısına dair daha güncel veriler elde edilmesi bekleniyor.

Çalışmanın sonuçları, Science Advances dergisinde yayımlandı.

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