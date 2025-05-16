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Dünya
Independent 16.05.2025 06:45

Evren düşündüğümüzden çok daha hızlı ölüyor olabilir

Yeni bilimsel bir araştırma, evrenin sanılandan çok daha hızlı bir şekilde yok olma sürecine girdiğini ortaya koydu.

Evren düşündüğümüzden çok daha hızlı ölüyor olabilir

Araştırmaya göre, evrenin tamamen yok olması için gereken süre yaklaşık olarak 10⁷⁸ yıl. Bu süre, bir önceki tahmin olan 10¹¹⁰⁰ yıla kıyasla oldukça kısa.

Çalışma, evrendeki en uzun ömürlü gök cisimleri olan beyaz cüce yıldızların tamamen çürümesiyle evrenin sona ereceğini öngörüyor.

Hawking ışımasına benzer bir süreç

Araştırma, 2023 yılında yayımlanan ve kara deliklerin yanı sıra diğer gök cisimlerinin de “buharlaşarak” yok olabileceğini gösteren bir çalışmanın devamı niteliğinde. Bu süreç, ilk kez fizikçi Stephen Hawking tarafından 1975 yılında ortaya atılan “Hawking radyasyonu” teorisine dayanıyor.

Söz konusu teoriye göre, bir kara deliğin kenarında oluşan parçacıklardan biri içeri çekilirken, diğeri dışarı kaçarak kütle kaybına yol açıyor. Bu süreç zamanla kara deliğin tamamen yok olmasına neden oluyor.

Yeni çalışmada, yoğunluğu yüksek gök cisimlerinin yok olma süresine dair hesaplamalar yapıldı. Buna göre nötron yıldızları ve yıldızsal kara deliklerin buharlaşması yaklaşık 10⁶⁷ yıl alırken, Ay ya da bir insan vücudu gibi daha az yoğun nesnelerin bu süreci 10⁹⁰ yılda tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Ancak araştırmacılar, bu nesnelerin bu kadar uzun süre varlıklarını sürdüremeyeceğini ve daha erken bir tarihte yok olabileceklerini de belirtti.

Araştırmanın bulguları, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dergisinde yayımlandı.

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