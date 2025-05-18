Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı

Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi.
Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer 4'ü ağır en az 19 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.
Geminin direkleri koptu ve bazı bölümleri kısmen çöktü.
Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, gemi daha sonra kıyıya çekildi ve köprü yeniden trafiğe açıldı.