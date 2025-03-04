Açık -1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2025 06:29

Meksika Devlet Başkanından ABD'ye gümrük vergisi yanıtı: Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD yönetiminin Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararına ilişkin, "Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Meksika Devlet Başkanından ABD'ye gümrük vergisi yanıtı: Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirmesine değindi.

Sheinbaum, "Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz. Belirsizlik yaratmayalım. Bu ABD hükümetinin alacağı bir karardır ve bu çok önemli. Ilımlı, sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor. A planı, B planı, C planı ve D planımız var, kimse endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik güçlerinin, fentanil ve uyuşturucu örgütlerine yönelik operasyonlarını grafik üzerinden anlatan Sheinbaum, "Meksika, üzerine düşeni yaptı. Bu ay işbirliği ve koordinasyon açısından iyi geçti. Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente, Washington'a giderek güvenlik toplantıları ve ticaret ile ilgili toplantılar yaptı ve bu çok iyi geçti." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlayacağını bildirmişti.

Trump, karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da başlayacağını belirterek, "Ancak daha da önemlisi, yarın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Meksika ABD
Sıradaki Haber
ABD, Ukrayna'ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:41
Katil Bakan Katz, Gazze Şeridi'ne saldırı tehdidini yineledi
06:39
Filistin Devlet Başkanı: Gazze'de yaşadıkları yerlere dönenlere hizmet verilmesi için planlar hazırlandı
06:31
Sıcaklıklar artıyor, Türkiye bahar havasına giriyor
06:17
'Yarısı Bizden'de başvurular devam ediyor
05:28
ABD, Ukrayna'ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu
04:33
Kaybolan kadın Belgrad Ormanları'nda aranıyor
Gazze'de ramazan sevinci
Gazze'de ramazan sevinci
FOTO FOKUS
İsrail meclisinde güvenlik görevlileri ile esir yakınları arasında arbede
İsrail meclisinde güvenlik görevlileri ile esir yakınları arasında arbede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ