Ekvador'da sel: 2 ölü, 81 yaralı

Ulusal basında yer alan habere göre, El Oro eyaletine bağlı Pinas kasabasında etkili olan şiddetli yağışlar, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Yetkililer, şu ana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, çoğu hafif olmak üzere 81 kişinin yaralandığını bildirdi.

San Roque Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yağışlardan 73 bin kişi etkilendi

Resmi açıklamalara göre, bölgede 19 ev tamamen yıkıldı, 85 ev, 23 kamu binası, sağlık merkezi ve köprü hasar gördü.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, felaketin yaşandığı Pinas kasabasını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yerel yetkililerle toplantı yapan Noboa, insani yardımların hızlandırılması ve bölgenin en kısa sürede normale döndürülmesi talimatını verdi.

Ülkede yılbaşından bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, yağışlardan 73 bin kişi etkilendi.