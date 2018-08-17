Mekke'de bayram öncesi son cuma namazı

Hacı adayları Arafat'a çıkmadan önce Kabe'ye yakın bir yerde namaz kılmak için Mescid-i Haram'ın yolunu tuttu.

Mescid-i Haram'a giden yollar yoğunluk nedeniyle saatler öncesinden araç girişine kapatıldı. Yaya olarak Mescid'i Haram'a girmeye çalışan hacı adayları aşırı sıcağa rağmen uzun yol ve tünellerden geçerek Kabe'ye ulaşmaya çalıştı.

Yoğunluk nedeniyle binlerce hacı adayı namazını Kabe çevresindeki cadde ve sokak aralarında kılmak zorunda kaldı. Cuma namazı çıkışı ise yoğunluk nedeniyle trafik kilitlendi.

Türk hacı adaylarından Bahri Körpe, yolların trafiğe kapalı olması nedeniyle yürümek durumunda kaldıklarını belirterek, "Zorlu geçti, ulaşımın kolaylaşması lazım. Raylı sistemin gelmesi gerekiyor. Cuma namazımızı zor da olsa kıldık. Allah kabul etsin" dedi.

Kabe imamı, cuma hutbesinde, hac ibadetinin öneminden bahsederek, yılın en mübarek aylarında en kutsal ibadetin yapıldığını söyledi.

Hac ibadetinin dünyevi ve uhrevi faydalarına değinen Kabe imamı, ibadetin yapılması sırasında Hz. Muhammed'in uygulamalarının takip edilmesi gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: AA