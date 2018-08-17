Bosna Hersek’ten Hulusi Akar’a fahri hemşehrilik

Bosna Hersek'in Zenica Doboj Kantonu Meclisi üyeleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Hırvatistan'ın eski Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic'e oy birliğiyle fahri hemşehrilik verme kararı aldı.

Zenica Doboj Kantonu Meclisi Başkanı Jasmin Duvnjak, Bosna Hersek'te Türk Temsil Heyeti Başkanlığını da yürütmüş olan Milli Savunma Bakanı Akar'a fahri hemşehrilik verileceğini kaydederek Akar'ın Bosna Hersek'te barış ve güven tesisinin desteklenmesi, hoşgörü ve dayanışma ilkeleri konusunda uluslararası ve etnik gruplar arası iş birliğinin geliştirilmesi konusunda olağanüstü katkılar sağladığını vurguladı.

Fahri hemşehriliğin "Zenica Doboj Kanton Günü" olan 29 Ağustos'ta verileceğini aktaran Duvnjak, "Ülkemizin ve vatandaşlarımızın dostu olduğunu kanıtlamış olan Sayın Hulusi Akar'ın gerçekleşecek törene katılması halinde büyük onur duyacağız." diye konuştu.

Dostluk Köprüsü Delegasyonu Derneği Başkanı Jasmin İmamovic de Akar’ın Bosna Hersek, Zenica Doboj Kantonu ve Zenica'nın büyük bir dostu olduğunu ifade ederek Akar'ın ZDK'nin geliştirilmesi kapsamında hayata geçirilen çok sayıda projede önemli katkıları bulunduğunu kaydetti.

İmamovic, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki bağların güçlendirmesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA