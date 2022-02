Medvedev, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının lisanslandırılması sürecini durdurma kararına dikkat çeken Medvedev, "Peki. Avrupalıların çok yakında 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin euro ödeyecekleri yeni cesur dünyaya hoş geldiniz!" ifadesini kullandı.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!