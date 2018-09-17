Mattis: Rusya Makedonya'daki referandumu engellemeye çalışıyor

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları öncesi açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, İsim anlaşmasına ilişkin 30 Eylül'de Makedonya'da düzenlenecek referandumu engellenmek için Rus yanlısı gruplar kurulduğunu söyledi.

Mattis, Üsküp'ü ziyaretinde, Moskova'nın, Makedonya'ya para transferinde bulunduğunu iddia etti. "Rusya ayrıca etkili ve geniş kampanyalar düzenliyor" dedi.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ise "Rusya Makedonya'nın dostudur." diyerek Rusya'nın referanduma müdahale ettiğine dair hiçbir unsur olmadığını kaydetti.

Rusya'ya yönelik benzer suçlamalarda bulunan Yunanistan, 2 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

İddiaları reddeden Moskova ise Yunan diplomatları sınır dışı ederek Atina'ya misilleme yapmıştı.

Makedonya'daki referandum

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin, ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, 17 Haziran'da imzalanmıştı.

Makedonya Meclisinde onaylanan anlaşma, 30 Eylül'de yapılacak referandumda halkın oyuna sunulacak.

Referandumda halka, "Makedonya Cumhuriyeti ile Yunanistan arasındaki isim anlaşmasını kabul ediyor musunuz ve NATO ve Avrupa Birliği üyeliğinden yana mısınız?" sorusu sorulacak.

Öte yandan Rusya'nın, Balkan ülkelerinin NATO üyeliğine karşıt tutumu da biliniyor.

Kaynak: TRT Haber, AA