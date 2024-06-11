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Dünya
BBC Sky at Night 11.06.2024 09:06

Mars'ta 60 olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde donmuş su keşfedildi

Mars'ın ekvator yanardağlarının tepesinde 60 olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde donmuş su keşfedildi.

Mars'ta 60 olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde donmuş su keşfedildi

Mars'ın yörüngesinde dönen iki uzay aracı, Kızıl Gezegenin ekvatoruna yakın yükselen volkanların tepesinde donmuş su keşfetti.

Avrupa Uzay Ajansı'nın ExoMars ve Mars Express misyonları, Güneş Sistemindeki en yüksek yanardağlar olan Tharsis yanardağlarında don tespit etti.

ESA/TGO/CaSSIS[ESA/TGO/CaSSIS]

Bilim insanları, daha önce Mars'ın bu bölgesinde don oluşmasının imkansız olacağını düşünmüşlerdi, ancak 2024'ün başlarında Mars Express'in Mars'ın ekvatorunda su buzunun kanıtlarını bulduğu açıklanmıştı.

Don, yalnızca insan saçı kalınlığında (milimetrenin yaklaşık yüzde biri kalınlığında) olmasına rağmen çok geniş bir alanı kaplıyor.

Bu, Mars'taki soğuk mevsimlerde yaklaşık 150 bin ton suyun donması ve buharlaşması anlamına geliyor; bu da yaklaşık 60 olimpik yüzme havuzuna eşdeğer.

Mars yörünge araçları hakkında

Don, her ikisi de Avrupa Uzay Ajansı liderliğindeki ExoMars TGO ve Mars Express yörünge araçları tarafından Mars yanardağlarında keşfedildi.

ExoMars TGO, 2016 yılında Mars'a ulaştı ve tam bilimsel misyonu 2018'de başladı.

Mars Express, 2003'ten beri Mars'ın yörüngesinde bulunuyor. Araştırma ekibi donmayı TGO'nun CaSSIS cihazıyla tespit etti.

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