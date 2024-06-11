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Dünya
AA 11.06.2024 08:51

Tokyo'da bir okulda biber gazına maruz kalan 35 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir okulda biber gazı sıkılması sonucu 35 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Tokyo'da bir okulda biber gazına maruz kalan 35 öğrenci hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: AA]

Kyodo ajansının haberine göre, başkentin işlek bölgelerinden Şincuku'daki Tokyo Kore Okulunda bir sınıfta kazayla biber gazı sıkıldı.

Biber gazına maruz kalan 35 ortaokul öğrencisinin başta göz ağrısı olmak çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Devlet televizyonu NHK, "bir ortaokul öğrencisinin tenefüs esnasında kazayla bir arkadaşının biber gazını kullandığını" aktardı.

Olay sonrası polis araçlarının, Şincuku'nun Wakamatsu bölgesindeki okula sevk edildiği ve olayın detaylarının soruşturulduğu kaydedildi.

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