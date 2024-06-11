Tokyo'da bir okulda biber gazına maruz kalan 35 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kyodo ajansının haberine göre, başkentin işlek bölgelerinden Şincuku'daki Tokyo Kore Okulunda bir sınıfta kazayla biber gazı sıkıldı.
Biber gazına maruz kalan 35 ortaokul öğrencisinin başta göz ağrısı olmak çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Devlet televizyonu NHK, "bir ortaokul öğrencisinin tenefüs esnasında kazayla bir arkadaşının biber gazını kullandığını" aktardı.
Olay sonrası polis araçlarının, Şincuku'nun Wakamatsu bölgesindeki okula sevk edildiği ve olayın detaylarının soruşturulduğu kaydedildi.