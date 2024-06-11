Malavi Devlet Başkan Yardımcısını taşıyan uçağı arama çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera, ülkenin Başkan Yardımcısı ve Eski First Lady'sini taşıyan bir askeri uçağın bölgede kaybolmasının ardından askerlerin Malavi'nin kuzeyindeki bir şehrin yakınlarındaki dağlık ormanları aradığını söyledi.

51 yaşındaki Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima, eski First Lady Shanil Dzimbiri ve sekiz kişiyi taşıyan uçak, Güney Afrika ülkesinin başkenti Lilongwe'den sabah 9:17'de ayrıldı ve 45 dakika sonra yaklaşık 370 km kuzeydeki Mzuzu Uluslararası Havaalanı'na inmesi bekleniyordu.

Chakwera, hava trafik kontrolünün kötü hava koşulları ve görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle uçağa iniş yapmamasını ve geri dönmesini söylediğini belirtti.

Hava trafik kontrolünün uçakla irtibatını kaybettiğini ve uçağın kısa bir süre sonra radardan kaybolduğunu söyledi.

Chakwera "Bunun yürek parçalayıcı bir durum olduğunu biliyorum. Hepimizin korktuğunu ve endişelendiğini biliyorum. Ben de endişeliyim. Ancak sizi temin etmek isterim ki o uçağı bulmak için elimdeki hiçbir kaynağı esirgemiyorum" dedi

Chakwera, ABD, İngiltere, Norveç ve İsrail'in arama operasyonuna yardım teklif ettiğini ve Başkan'ın uçağın daha hızlı bulunmasına yardımcı olacağını umduğu “özel teknolojiler” sağladığını söyledi.

Chakwera, eski Devlet Başkanı Bakili Muluzi'nin eski eşi Dzimbiri'nin de yolculardan biri olduğunu söyledi. Grup eski bir hükümet bakanının cenazesine katılmak üzere seyahat ediyordu. Cumhurbaşkanı, uçakta bulunanlardan üçünün uçağı uçuran askeri mürettebat olduğunu da ekledi.

Chakwera Malawililerden uçakta bulunan herkes ve aileleri için dua etmelerini istedi.

Chilima 2020 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.