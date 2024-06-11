Açık 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 11.06.2024 07:22

Yemen açıklarında tekne alabora oldu: 38 kişi öldü

Yetkililer, Afrika Boynuzu'ndan gelen en az 38 kişinin Yemen açıklarında teknelerin alabora olması sonucu öldüğünü açıkladı.

Yemen açıklarında tekne alabora oldu: 38 kişi öldü
[Fotoğraf: GettyImages Arşiv]

Hayatta kalanlar arama kurtarma ekiplerine yaklaşık 250 kişiyi taşıyan teknenin şiddetli rüzgâr nedeniyle battığını söyledi.

Halen kayıp olan yaklaşık 100 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Aden'in doğusundaki Rudum'daki yerel yetkililer, gemide bulunanların çoğunlukla Etiyopya'dan gelen ve Körfez ülkelerine ulaşmak için Yemen'i bir geçiş noktası olarak kullanan göçmenler olduğunu söyledi.

Rudum Bölge Müdürü Hadi Al-Khurma Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada teknenin kıyıya ulaşmadan battığını söyledi.

Khurma, "Balıkçılar ve bölge sakinleri göçmenlerden 78'ini kurtarmayı başarırken, aynı teknede kendileriyle birlikte bulunan yaklaşık 100 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Arama çalışmaları halen devam ediyor ve Birleşmiş Milletler olayla ilgili bilgilendirildi” dedi.

BM'ye göre geçen yıl Afrika Boynuzu'ndan Yemen'e 97,000 göçmen geldi.

ETİKETLER
Yemen Göç Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Dört ABD'li akademisyen Çin'de bıçaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:52
Dışişleri: BMGK'de alınan karar katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:41
ABD’de karayolu, toprak kayması sonucu çöktü
07:35
İnsan beyninden "yaşayan bilgisayar" üretildi
07:22
Dört ABD'li akademisyen Çin'de bıçaklandı
06:49
Bursa’da 14 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi
06:50
İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudileri zorunlu askerlikten muaf tutan yasa tasarısı kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
FOTO FOKUS
Nuseyrat katliamının tanıkları o anları anlattı
Nuseyrat katliamının tanıkları o anları anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ