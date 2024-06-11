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Dünya
BBC 11.06.2024 07:12

Dört ABD'li akademisyen Çin'de bıçaklandı

Çin'de halka açık bir parkta kimliği belirsiz saldırgan tarafından bıçaklanan dört ABD'li akademisyen hastaneye kaldırıldı.

Dört ABD'li akademisyen Çin'de bıçaklandı

Üniversiteden yapılan açıklamada, Iowa Cornell Üniversitesi akademisyenlerinin Çin'in kuzeyindeki Jilin eyaletinde bulunan parka gündüz yaptıkları ziyaret sırasında meydana gelen “vahim bir olayda” yaralandıkları belirtildi.

Iowa Temsilcisi Adam Zabner, bıçaklanma olarak ifade ettiği olayda yaralanan dört kişiden birinin kardeşi David olduğunu söyledi.

Grubun yerel bir tapınağı ziyaret ederken bıçaklı bir adam tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

Bay Zabner kardeşinin Beishan Park'ta kolundan bıçaklandığını ve hastanede tedavi gördüğünü durumunun iyi olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Jilin'de bir bıçaklama olayı yaşandığından haberdar olduklarını ancak daha fazla bilgi veremeyeceklerini söyledi.

Cornell Üniversitesi dört akademisyenin, Çin'deki bir üniversite ile yapılan işbirliğinin bir parçası olarak ders verdiklerini açıkladı.

Park ziyaretleri sırasında Beihua Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi eşlik etmişti.

Çinli yetkililer olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak olay sonrasına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Paylaşılan görüntülerde en az üç kişinin kanlar içinde yerde yattığı görülüyor.

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