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Dünya
DHA 11.06.2024 06:23

İngiltere'de hastanelere siber saldırı: Acil kan bağışı çağrısı

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), 4 Haziran'da Londra'daki birçok hastaneyi etkileyen ve hizmetleri kesintiye uğratan siber saldırı uğradıklarını bildirdi. Saldırı sonrası özellikle 0 grubu başta olmak üzere tüm kan grupları için acil bağış çağrısında bulundu.

İngiltere'de hastanelere siber saldırı: Acil kan bağışı çağrısı

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), 4 Haziran’da Londra’daki birçok hastaneyi etkileyen siber saldırı ile ilgili olarak, “Etkilenen bölgelerdeki patoloji hizmetleri, kapasiteleri azaltılmış olsa da en acil vakalara öncelik verilmektedir. Ne yazık ki, Güney Doğu Londra'daki sağlık hizmetlerinde acil olmayan kan tahlillerinin neredeyse tamamı ertelenirken, (kan) nakilleri de dahil olmak üzere bazı acil olmayan ameliyat ve prosedürler ertelenmeye devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının kan bağışında eşleştirme prosedürünü etkilediği ve hasta kayıtlarının bulunduğu ana sunuculara bağlanılamadığı ifade edildi.

NHS, saldırılardan dolayı dün yeni bir açıklama yaparak 0 grubu başta olmak üzere kan bağışı çağrısı yaptı.

Açıklamada, özellikle 0 kan grubu bağışçılarına ihtiyaç olduğu belirtilerek, “Londra bölgesinde yaşayan 0 Tipi bağışçı mısınız? Şu anda normalden daha düşük 0 grubu kan stoklarımız var ve Londra'da kan vermek için randevu almak için acil 0 Negatif ve 0 Pozitif donörlere ihtiyacımız var” ifadeleri kullanıldı.

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