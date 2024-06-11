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Dünya
AA 11.06.2024 05:24

Peru'da eski Cumhurbaşkanı Castillo'ya yönelik önleyici hapis cezası 14 ay uzatıldı

Peru'da bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla Aralık 2022'den bu yana yargılanan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun önleyici hapis cezası 14 ay daha uzatıldı.

Peru'da eski Cumhurbaşkanı Castillo'ya yönelik önleyici hapis cezası 14 ay uzatıldı
[Fotograf: Reuters]

Ulusal basında çıkan habere göre, duruşmaya video konferans yoluyla ve avukatıyla katılan Castillo, kendisine istinat edilen suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, Castillo'nun önleyici hapis cezasını 14 ay daha uzatarak, eski cumhurbaşkanının 6 Ağustos 2025'e kadar cezaevinde kalmasına karar verdi.

Savcı Galinka Meza'nın, Castillo'ya yönelik cumhurbaşkanlığı görevi sırasında bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla talep ettiği 36 ay önleyici hapis isteği 8 Mart 2023'te yüksek mahkeme tarafından onaylanmıştı.

Castillo, cumhurbaşkanlığı görevi yaptığı dönemle ilgili hakkında ikisi bir suç örgütünün parçası olup olmadığının araştırıldığı beş cezai soruşturma yürütülüyor.

Castillo, görevinden azledilmişti

Ülkede, 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden azledilen eski Cumhurbaşkanı Castillo, 14 Aralık 2022'de 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırılmıştı.

Peru Yüksek Mahkemesi, "görevi kötüye kullanmak, isyan ve komplo" suçlarından Castillo hakkında 18 ay önleyici hapis cezası kararı vermişti.

Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

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