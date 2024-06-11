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Dünya
DHA 11.06.2024 07:39

ABD’de karayolu, toprak kayması sonucu çöktü

ABD’nin Wyoming eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında yol çöktü.

ABD’de karayolu, toprak kayması sonucu çöktü

Wyoming Valisi Mark Gordon, olayın görüntüleriyle birlikte 8 Haziran’da yaptığı açıklamada asfalt yolun bulunduğu Teton Geçidi’nde toprak kayması sonucu yolun çöktüğünü duyurdu.

Vali Gordon, eyalet ulaştırma kurumundan jeologlar ve mühendislerden oluşan bir ekibin, karayolunun yeniden inşası için olay yerinde olduğunu ifade etti.

ABD’de karayolu, toprak kayması sonucu çöktü

Yolun yeniden açılmasına ilişkin tahminde bulunamayan vali, "Bu kapatmanın Teton sakinleri, bölgede işe gidip gelenler ve yerel ekonomi üzerindeki etkilerinin farkındayım, yerel yetkililerle doğrudan iletişim halindeyiz” dedi.

Yetkililer, karayolunun asfalt zemininde daha önce çatlamalar meydana geldiğini ve daha sonra tamamen çöktüğü ifade etti.

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