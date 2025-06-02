Mars yüzeyinden çekilen büyüleyici görüntü: Deimos Ay’ı

1 Mart 2025 sabahı yerel saatle 04.27’de, Jezero Krateri’nden yukarı bakan kamera, Mars’ın küçük ve uzak uydusu Deimos’u, alacakaranlığın mor ve leylak tonlarıyla süzülen gökyüzünde görüntüledi.

Toplam 52 saniyelik pozlama süresiyle alınan bu görüntü, gezegenin dinginliğini ve yalnızlığını gözler önüne serdi.

Mars’ın sessiz tanıkları: Phobos ve Deimos

Mars’ın iki küçük uydusundan biri olan Deimos, sadece 16 kilometre çapında ve yüzeyden yaklaşık 20 bin kilometre uzaklıkta dolanıyor. Perseverance’ın perspektifinden bakıldığında, Deimos sadece parlak bir yıldız gibi görünüyor.

Diğer uydu Phobos ise Mars’a çok daha yakın bir yörüngede dönüyor ve zamanla Mars’ın kütleçekimi nedeniyle parçalanarak gezegenin etrafında halka oluşturması bekleniyor. Deimos ise güvenli uzaklığı sayesinde bu kaderden muaf. Ancak onun da uzun vadeli geleceği hâlâ belirsiz.

Bilimsel araştırmalar için önemli bir parça

NASA’nın bu tür gözlemleri, Mars uydularının kökeni ve geleceği hakkında bilgi edinmek için kritik öneme sahip. Bu küçük “patates uyduların” nasıl oluştuğu ve zaman içinde nasıl evrileceği hâlâ gizemini koruyor. Uzay ajansının bilim insanları, Perseverance’ın gönderdiği bu tarz görüntüleri birer ipucu olarak kullanarak uzun soluklu analizler yürütüyor.

Gökyüzünde soluk bir ışık gibi beliren Deimos’un bu görüntüsü, Mars’ın ürkütücü güzelliğini ve evrende hâlâ keşfedilmeyi bekleyen sessiz sırları hatırlatıyor.