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Dünya
Sciencealert 02.06.2025 08:12

2 yaşındaki dahi çocuk, üstün zeka seviyesiyle Mensa'ya kabul edildi

İngiltere'de iki yaşındaki Joseph Harris-Birtill, üstün zekâ seviyesiyle Mensa'ya kabul edildi

2 yaşındaki dahi çocuk, üstün zeka seviyesiyle Mensa'ya kabul edildi

Henüz yaşıtları alfabenin tamamını öğrenmeye çalışırken, Britanyalı Joseph Harris-Birtill kitapları baştan sona okuyabiliyor.

Şimdi ise Mors alfabesi, Yunan harfleri ve periyodik tabloya ilgi duymaya başladı.

Joseph, dünya genelinde en yüksek zekâ seviyesine sahip kişilerin oluşturduğu Mensa topluluğuna 2 yaş ve 182 günlükken kabul edilerek kuruluş tarihindeki en genç üye unvanını aldı.

Erken gelişim belirtileri dikkat çekti

Ailesi Rose ve David Harris-Birtill, oğullarının sıra dışı bilişsel gelişimini fark ettikten sonra Mensa'nın Birleşik Krallık şubesine başvurarak destek talep etti.

Mensa, yalnızca IQ testinden üst yüzde 2'lik dilime giren ya da bunu kanıtlayan bireyleri kabul ediyor.

Anne Rose, Guinness Rekorlar Kitabı’na verdiği röportajda, "Joseph beş haftalıkken dönmeye başladı, yedi aylıkken ilk kelimesini söyledi. 21 aylık olduğunda ilk kitabını baştan sona sesli okuyabildi" dedi.

İki yaş üç aylıkken Joseph’in beş dilde ona kadar sayabildiği, 100'ün üzerinde ileri-geri sayım yaptığı ve 10 dakikalık kesintisiz sesli okuma yaptığı belirtildi.

Eğitimde zorluklar bekleniyor

Uzmanlara göre, eğitim sistemleri çoğunlukla standartların altında kalan öğrencilere yönelik kaynaklarla donatılırken, ileri düzeyde gelişmiş çocuklar için yeterli destek sunamıyor. Joseph’in ailesi de bu zorlukları öngörerek Mensa'dan rehberlik aldı.

Anne Rose, “Mensa’nın yetenekli çocuklara kaynak sunduğunu görünce başvurdum. Bu başarı, ileride onun için bir gurur kaynağı olur umarız,” dedi.

Dünyada nadir görülen bir durum

Gerçek çocuk dahiler, uzmanlara göre yaklaşık 5 ila 10 milyon doğumda bir görülen nadir vakalar arasında yer alıyor. Joseph’in sahip olduğu bu potansiyel, hem genetik hem de çevresel etkenlerin birleşimiyle açıklanıyor.

Şimdiden akademik yolculuğuna erken başlayan Joseph’in, ailesinin sevgisi ve desteğiyle potansiyelini daha da geliştirmesi bekleniyor.

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