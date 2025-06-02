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Dünya
Daily Mail 02.06.2025 07:57

İş insanı safari sırasında aslan saldırısıyla hayatını kaybetti

Namibya'da çöl aslanlarını desteklemek için büyük miktarda para harcayan iş insanı tuvalete gitmek için kamp çadırından çıkınca aslanlardan biri tarafından saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

İş insanı safari sırasında aslan saldırısıyla hayatını kaybetti

Namibya’da doğa koruma çalışmalarıyla tanınan iş insanı Bernd Kebbel, safari sırasında bir dişi aslan tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, ülkenin kuzeybatısındaki Kunene Bölgesi’nde meydana geldi.

59 yaşındaki Kebbel, eşi Conny Kebbel ve arkadaş grubuyla birlikte Skeleton Coast yakınlarındaki Hoanib Kampı çevresinde kamp yapıyordu. Gece saatlerinde aracının üzerinde kurulu çadırda uyuyan eşini bırakıp tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkan Kebbel, o sırada bir dişi aslanın saldırısına uğradı.

Turizm Bakanlığı ve polis tarafından olay yerinde toplanan bilgilere göre, Kebbel’in boynundan aldığı ısırık darbesi ölümüne yol açtı.

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, yerel basına yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki Bay Kebbel’in hayatını kaybettiğini doğrulayabiliriz” dedi.

Polis sözcüsü Immanuel Iiduwa ise olayla ilgili “insan-yaban hayatı çatışması” başlığı altında resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Iiduwa, “Diğer kampçılar aslanı uzaklaştırmak için cesurca müdahale etti ancak Kebbel’in aldığı ölümcül boyun yarası nedeniyle kurtarılamadı” dedi.

Doğa koruma çevrelerinde tanınan bir isimdi

Bernd Kebbel, özellikle Namibya’daki çöl aslanlarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyordu. Olay, nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl aslanlarıyla insanların aynı alanlarda bulunmasının doğurduğu riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Bazı medya organları, özellikle uzak bölgelerdeki safari faaliyetlerinin, yaban hayatıyla etkileşimde daha dikkatli planlanması gerektiğine işaret ediyor.

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