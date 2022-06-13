Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 02:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'de silahlı saldırı: 8 ölü, 8 yaralı
[Harita: TRT Haber]
Mali'nin güneyinde düzenlenen terör saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Koutiala kenti girişindeki kontrol noktasına kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.
Saldırıda, 8 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı ve 1 kişi de kayboldu.
Mayısta da İtalyan bir aile ve bir Togo vatandaşı, Koutiala yakınlarında kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırılmıştı.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Saldırısı
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